Beach tennis maschile, Zammarchi-Torroni leader assoluti nel girone A. Sabato il Master finale

Sport

Rimini

13:44 - 05 Febbraio 2020

Marco Torroni e Pierluigi Zammarchi.



Si è disputata martedì la nona ed ultima giornata del campionato maschile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. Nel girone A, Zammarchi-Torroni non fanno sconti agli avversari di turno e consolidano il primato in classifica. Alle loro spalle, Broccoli-Gessaroli e Cressi-Venturi che accedono al master A in programma sabato prossimo. Nel girone B, lo scontro al vertice è stato vinto da Cimatti-Zannoni che hanno avuto la meglio sulla coppia leader Bertozzi-Zol momentaneamente al comando, ma che deve guardarsi le spalle dagli stessi Cimatti-Zannoni e Urbini-Drudi che si scontreranno giovedi in posticipo per contendersi il primato.

Ma vediamo nel dettaglio i risultati della serata.

Girone A. Vittorie piene per 3-0 di Zammarchi-Torroni su Brugnettini-Bubani, Cressi-Venturi su Galli-Antonelli (sostituito da Varliero), Bernardi-Paci (sostituito da Campedelli) su Filippi-Pari, mentre di misura per 2-1 sono i successi di Brugnettini-Bubani su Marone-Agostinelli, Rinaldi-Alvisi (sostituito da Santolini) su Filippi-Pari, Bernardi-Paci su Broccoli-Gessaroli e Cressi-Venturi su Cimatti-Lombini.

Classifica: Zammarchi-Torroni 25; Broccoli-Gessaroli 21; Cressi-Venturi 19; Cimatti-Lombini 17; Bernardi-Paci 14; Brugnettini-Bubani 13; Antonelli-Galli 10; Rinaldi-Alvisi 7, Marone-Agostinelli 6; Filippi-Pari 3.



Girone B. Vittorie piene per 3-0 di Urbini-Drudi su Ferri-Bugli e Amadori-Lorenzi, Fabbri-Ceci su Balacchi-Gambuti e Angeli-Greco su Amati-Donini, mentre di misura per 2-1 è il successo di Cimatti-Zannoni su Bertozzi-Zoli. A riposo Filippini-Lazzarini. Classifica: Bertozzi-Zoli 22; Urbini-Drudi, Cimatti-Zannoni 19; Amadori-Lorenzi, 17; Ferri-Bugli 15; Angeli-Greco, Fabbri-Ceci 11; Balacchi-Gambuti 7; Filippini-Lazzarini 6; Amati-Donini 2.

Sabato è in programma il Master finale ad eliminazione diretta che incoronerà la squadra vincitrice di questa 23 edizione del campionato viserbese. Il Master B di consolazione è previsto invece per martedì della prossima settimana.