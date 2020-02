Non rispetta i domiciliari, 54enne di Rimini finisce in carcere

Cronaca

Rimini

| 13:27 - 05 Febbraio 2020

Pattuglia Carabinieri in moto nel centro storico di Rimini (foto di repertorio).

Questa mattina (mercoledì 5 febbraio) i Carabinieri di Rimini hanno rintracciato e arrestato un 54enne di Rimini, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di Polizia, dando esecuzione a un'ordinanza di aggravemento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Rimini. Già agli arresti domiciliari, l'uomo nell'ultimo mese aveva violato in alcune circostanze le disposizioni previste dalla legge. Il giudice ha così disposto la sostituzione dei domiciliari con la misura della custodia cautelare in carcere. Il 54enne è ora recluso al carcere dei Casetti.