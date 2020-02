Cna Rimini: "Bene lo stop a nuovo centro commerciale a Misano. Rilanciamo i piccoli negozi"

Attualità

12:47 - 05 Febbraio 2020

Mirco Galeazzi, Presidente Cna Rimini.

Cna Rimini plaude alla scelta della Provincia di Rimini di non sottoscrivere l'accordo di programma relativo alla costruzione di un nuovo centro commerciale a Misano Adriatico, nell'area Bandieri. Spiega Mirco Galeazzi, Presidente Cna Rimini: "Far riferimento ad un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vecchio e superato sarebbe stato un grave errore, equivaleva a leggere la realtà odierna con delle lenti sfuocate del passato: nella sola Provincia di Rimini negli ultimi 7 anni hanno abbassato la serranda 1666 piccoli negozi. Un dato drammatico per il commercio di vicinato che oltre alla concorrenza del web ha fatto i conti con quello dei centri commerciali".



Cna ribadisce: "Ma non siamo solo quelli del no. Responsabilmente siamo pronti ad un confronto costruttivo ed immediato con comuni e provincia, con l'obiettivo di far crescere l'offerta complessiva del territorio, contribuendo a valorizzare quel turismo commerciale che nasce dalla promozione delle eccellenze del nostro territorio. Ci sono contributi regionali ed europei da intercettare, serve però condividere una strategia che rilanci l’identità dei luoghi dove botteghe e negozi siano il valore aggiunto".