Calcio: Under 14 della Figc Rimini supera 3-0 i pari età del Vis Misano

Rimini

| 12:23 - 05 Febbraio 2020

Vittoria nella prima amichevole per la nuova rappresentativa Under 14 della Figc Rimini.

Finito il tempo dei raduni durante i quali sono stati visionati oltre 100 giovani atleti delle società della provincia di Rimini, il Mister dell'Under 14 ( cat. Giovanissimi) Roberto Acanfora può finalmente lavorare sulla squadra che dovrà difendere i colori della Delegazione Provinciale F.I.G.C. di Rimini al prossimo Torneo Regionale FIGC delle Province dell'Emilia-Romagna in programma a fino maggio presso i Lidi Ferraresi.



Martedì 4 si è svolto il primo incontro che ha visto la rappresentativa affrontare i pari età del Vis Misano e superarli per 3 a 0 dopo un incontro interessante e ricco di positivi riscontri. La gara è stata equilibrata fino al 20' senza particolare episodi degni di attenzione, quando gli attaccanti del Vis Misano non approfittano di un errato retropassaggio che mette in difficoltà il reparto arretrato della rappresentativa. Al 30' Zangheri salva su Belletti. Ci riprova Marcaccini al 32' e un minuto dopo Del Bianco apre la marcature. Il secondo tempo inizia dopo le rituali sostituzioni per dare spazio a tutti i convocati di mettersi in evidenza. E' necessario però attendere il 76' per vedere cambiare il punteggio, con il raddoppio di Fabbri .E' poi Murani a portare il risultato sul 3 a 0 un minuto dopo, con un potente tiro da fuori area che s'infila sotto la traversa alla destra del portiere.





Vis Misano U14 - Rappresentativa Figc Rimini 0-3

1° tempo : Zangheri, Rossi, Mancini, Dichio, Francolini, Gudenzoni, Bartolucci, Maioli, Marconi, Maltoni ( dal 15° p.t. Borrelli), Cerea.2° tempo: Zangheri, Rossi, Mancini, Dichio, Francolini, Gudenoni, Maioli, Marconi, Mancini, Cerea, Borrelli, Castro, Catra.All. Melappioni.1° tempo : Ceccarini, Mondaini, Zucchi, D'Adamo, Corazza, Viscusi, Belletti, Carlini, Murani, Del Bianco, Marcaccini.2° tempo. Bartoletti, Corazza ( 15° s.t. Carlini- 25° s.t. Del Bianco),, Viscusi (15° s.t. Zucchi), Marcaccini (15° s.t. Murani), Risconi, Nicolini, Benvenuti G., Mencarini, Fabbri, Buzzoni.All. Acanfora.Ricci di Rimini: 38' Del Bianco, 31'st Fabbri, 32'st Murani.