Il centenario di Fellini in mostra a Bruxelles al Salon de Vacances con sei operatori riminesi

| 12:23 - 05 Febbraio 2020

Dal 6 al 9 febbraio tredici operatori turistici regionali saranno presenti al “Salon des Vacances” di Bruxelles, di cui sei del Riminese, per promuovere al meglio il turismo nella costiera romagnola. Dopo le tappe di Stoccarda e Madrid, gli operatori locali saranno ospiti dello stand coordinato da Apt servizi E-R nell'area Enit, Agenzia italiana del turismo, secondo la quale i belgi spenderanno in Italia 704 milioni di euro, con una crescita del 3,3 per cento sul 2019. Stando non ai dati previsionali ma a quelli già registrati, i viaggi sono cresciuti nel 2019 del 28,6 per cento rispetto al 2015. Attualmente sono due i voli giornalieri per Bruxelles dall’aeroporto Marconi di Bologna. Allo stand non mancheranno riferimenti al centenario dalla nascita di Federico Fellini e dell'amico sceneggiatore Tonino Guerra.



Il “Salon des Vacances” è considerato l’evento turistico internazionale più importante del settore (oltre 100mila i visitatori nel 2019) e costituisce l'appuntamento annuale principale per presentare l’offerta per viaggi e vacanze. Quest’anno ha come focus le tematiche sportive e di eco-turismo.



Ecco i sei operatori riminesi presenti: Amisano-Misano Adriatico, Consorzio Misano Vacanze, Consorzio Riccione Turismo, Hotel Pineta-Bellaria Igea Marina, Hotel San Francisco Spiaggia Rimini, Hotel San Giorgio Savoia-Bellaria Igea Marina.