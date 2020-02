Attualità

Emilia Romagna

| 11:54 - 05 Febbraio 2020

Tutti assolti, perché il fatto non sussiste. gli imputati a Bologna nel processo in rito abbreviato per il crac di Mercatone Uno. Il reato contestato era bancarotta fraudolenta per distrazione.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori della Guardia di Finanza, i sei avrebbero attuato dal 2005 al 2013 diverse operazioni societarie per depauperare l'azienda, arrivando a sottrarre nel tempo 300 milioni di euro alla società. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.