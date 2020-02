Trovato il corpo di Silvano Righetti, l'86enne di Santarcangelo sparito sabato pomeriggio

Cronaca

Rimini

| 11:40 - 05 Febbraio 2020

Silvano Righetti è stato ritrovato morto questa mattina.

Ha avuto l'epilogo più tragico la ricerca di Silvano Righetti, 86enne santarcangiolese scomparso sabato pomeriggio dopo essere stato visto dal figlio a bordo della sua Fiat Punto grigia vecchio modello attraversare una via della città.



È stato ritrovato senza vita questa mattina (mercoledì 5 febbraio) in un campo in via Maderna sulle colline dell'entroterra riminese, dove giaceva in un campo a poche decine di metri dall'auto, parcheggiata all'estremità di una sterrata che taglia i campi, all'altezza della località di Calorè di competenza del comando provinciale dei carabinieri di Rimini.



Le ricerche erano scattate dopo la denuncia sporta dai familiari per non averlo visto più rientrare a casa la sera di quattro giorni fa. A nulla sono valsi gli appelli, la denuncia per sparizione, l'inserimento nel sito del programma "Chi l'ha visto?".



La salma è ora a disposizione del medico per eseguire l'esame autoptico che accerterà cause e momento del decesso. Dopodiché sarà resa nota la data dei funerali. L'uomo aveva perso la moglie tre settimane fa.