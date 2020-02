FOTO Polisportiva Celle Rimini, un super esordio in B nazionale a Firenze per il settore Gam

Sport

Rimini

| 10:40 - 05 Febbraio 2020

Il podio della gara di B Nazionale con i ragazzi della polisportiva al terzo posto a destra.

Ottimo esordio al campionato di serie B Nazionale , venerdì 31 gennaio al Mandela forum di Firenze. I ragazzi della Polisportiva Celle si classificano terzi con 147.950 punti a poca distanza dalla Sporting club Roma che totalizza 148.5 punti e dalla squadra Ghislanzoni, vincitrice con 150.350, 12 le squadre in gara, con ottime prestazioni su tutti gli attrezzi.



La squadra composta da Luca Bellondi, Emmanuele Ercolani, Alessandro Petroncini, Andrea Cascianelli, Matteo Morini, Riccardo Villa in prestito dalla società Pro Carate, Alessandro Cardini e Simone Di Lorenzo, che non ha potuto partecipare alla trasferta a causa di una brutta influenza, si sono fatti notare con esercizi puliti ma anche di alto livello tecnico che hanno portato a questo storico risultato in quanto esordienti nel campionato come società neo promossa.



Grande gioia del presidente Simone Grasso e della società che si congratula con i ragazzi e i tecnici Pietro Di Pumpo e Alberto Busnari, valido ginnasta e specialista al cavallo con maniglie.



Altro ginnasta della Polisportiva Celle in gara nel Campionato di serie A1 sabato 1 febbraio Tomas Grasso, che dopo un infortunio al ginocchio rimediato in allenamento, si rimette in gioco. Purtroppo dopo il primo attrezzo, volteggio, è caduto per un risentimento al ginocchio e ha dovuto rinunciare al corpo libero, ma la sua squadra ottiene comunque un ottimo sesto posto in classifica.



Il prossimo appuntamento sia per la Serie B che per la serie A1 è ad Ancona 21/22 febbraio.