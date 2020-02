Il 10 marzo udienza in Cassazione per l'ex fidanzato di Gessica Notaro

Attualità

Rimini

| 09:57 - 05 Febbraio 2020

Udienza in Cassazione per Edson Tavares, l'ex fidanzato della riminese Gessica Notaro. La data fissata è il 10 marzo. Tavares è a processo per aver aver perseguitato e sfregiato con l'acido la showgirl riminese, ieri sera ospite del Festival di Sanremo. Il 32enne è in carcere ed è stato condannato dalla Corte di appello a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni per l'aggressione del 10 gennaio 2017 e per lo stalking.

I giudici di secondo grado hanno definito in sentenza l'agguato con l'acido la "plastica rappresentazione di una meditata, ferma volontà di punire per sempre la vittima privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola 'possedere' egli stesso".