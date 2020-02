Riccione ricorda le vittime delle Foibe con un elenco dei libri da rileggere sulla tragica vicenda

Attualità

15:53 - 04 Febbraio 2020

La biblioteca comunale di Riccione.

La data del 10 febbraio di ogni anno è stata istituita come solennità civile nazionale italiana – il Giorno del Ricordo - e segna il giorno della firma del trattato di pace che assegnava alla Jugoslavia l’Istria e la maggior parte della Venezia Giulia.



“La Repubblica – sancisce la legge n.92 del 30 marzo 2004 - riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del Ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dall’esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e dalla più complessa vicenda del confine orientale”.



Per onorare questa ricorrenza la Biblioteca comunale di Riccione propone in lettura una scelta di libri, tutti disponibili per il prestito, che trattano sotto diverse angolature e punti di vista – storico, letterario, autobiografico – la tragedia delle foibe e il dramma dell’esodo dalle loro terre di 350 mila Istriani, Fiumani e Dalmati nell’immediato dopoguerra.





I titoli proposti



Silvia Dai Pra' Senza salutare nessuno: un ritorno in Istria, Laterza, 2019

Guido Crainz Il dolore e l'esilio: l'Istria e le memorie divise d'Europa, Donzelli, 2005

Anna Maria Mori L'anima altrove, Rizzoli, 2012

Anna Maria Mori Nata in Istria, Rizzoli, 2006

Gianni Oliva La resa dei conti. Aprile-maggio 1945: foibe, piazzale Loreto e giustizia, Mondadori, 1999

Patrizia Rinaldi Ma già prima di giugno, E/O, 2014

Diego Zandel I testimoni muti: le foibe, l'esodo, i pregiudizi, Mursia, 2011

Gianni Oliva Foibe: le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria, Mondadori, 2002

Tito Delton 9-10 febbraio 1947: fuga dall'Istria. Le persecuzioni, le foibe, l'esilio, Il Giornale, 2010

Giampaolo Valdevit Foibe, il peso del passato: Venezia Giulia 1943-1945 Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli, 1997

Mauro Covacich La città interiore, La nave di Teseo, 2017

Gli italiani in guerra.Trieste sotto (parte prima) Regia di Marino Maranzana, Istituto Luce 2004

Gli italiani in guerra.Trieste sotto (parte seconda) Regia di Marino Maranzana, Istituto Luce 2004

Fulvio Tomizza Materada, Rizzoli, 1983

Fulvio Tomizza La miglior vita, Sansoni, 1980