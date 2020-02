Sfascia gli specchietti delle auto della Polizia: beccato dalle telecamere

Cronaca

Rimini

| 14:53 - 04 Febbraio 2020

Il vandalo ritratto all'opera dalle telecamere.

Un 44enne della provincia di Reggio, con precedenti per guida in stato di ebbrezza, ubriachezza molesta, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, è finito nei guai in relazione al danneggiamento di tre specchietti retrovisori di altrettante autovetture di servizio della Polizia, parcheggiate negli stalli riservati sotto la Questura di Rimini. I fatti risalgono alla notte tra venerdì e sabato scorso (31 gennaio-1 febbraio). L'uomo, ripreso dalle telecamere di videsorveglianza del Corso d'Augusto, ha agito in modo fulmineo. E' stato identificato grazie al riconoscimento facciale e una volta davanti agli agenti della Digos, si è attribuito la responsabilità di quanto accaduto, lasciandosi andare a un pianto di disperazione e invocando a scusante uno stato di difficoltà psicofisica. Il 44enne si è detto pronto a risarcire il danno.