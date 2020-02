Ciclabili, il nuovo lungomare e Castel Sismondo: il piano dei lavori pubblici primaverili di Rimini

Attualità

| 14:08 - 04 Febbraio 2020

Sindaco e assessori in un cantiere del Parco del Mare di Rimini.

In una nota l'amministrazione comunale di Rimini fa il punto sui cantieri avviati a Rimini per il 2020.





E' fissata per il 14 marzo l'inaugurazione del, il nuovo museo di arte contemporanea sviluppato in collaborazione con Fondazione San Patrignano. "", spiega l'amministrazione comunale. Nell'ottica di valorizzazione di questi edifici storici, sono stati effettuati interventi di riqualificazione impiantistica per migliorare i consumi energetici. La scorsa settimana inoltre la giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto definitivo-esecutivo del "giardino del Museo", che si sviluppa nello spazio tra piazzetta San Martino e il retro dei Palazzi dell'Arengo e Podestà. In ambito culturale,, terzo intervento del nuovo Museo Internazionale Fedeiico Fellini. Entro inizio marzo saranno riqualificate l'area dell'antico fossato e le mura della fortezza esterne alla corte del soccorso. E' inoltre in corso la realizzazione dei sottoservizi propedeutici al lotto Connessioni Urbane, con la riqualificazione delle vie del centro storico, della piazzetta San Martino e della piazzetta Sferisterio.E' prevista a giorni la conclusione della sistemazione della piazza antistante il fabbricato dei viaggiatori della, prima fase del protocollo di intesa per la riqualificazione e la trasformazione urbana dell'intera area sottoscritto tra Comune, Rfi e Regione Emilia Romagna. Il progetto, che porterà alla realizzazione di una grande piazza pedonale quale nuova porta di accesso alla città, ha un costo complessivo di oltre un milione e mezzo di euro a carico alla Società RFI. Sono partiti inoltre di recente anche i lavori al Metropark, per l'ampliamento del parcheggio esistente.Sul fronte della mobilità attiva, saranno completati in aprile i lavori per la pista ciclabile su, finanziati attraverso il collegato ambientale. Il percorso ciclopedonale in sede propria in corso di realizzazione procede a fianco della strada esistente nel tratto che va dalla statale 16 fino a Villaggio San Martino, un nucleo dove vivono 200 famiglie. Sempre in aprile si completeranno i lavori per la realizzazione e rifunzionalizzazione del percorso ciclabile protetto sua San Giuliano. Il progetto vede la realizzazione di un percorso ciclabile protetto e rialzato e di oltre 900 metri sul lato monte di Via Coletti, tra il ponte sul Deviatore Marecchia e il ponte della Resistenza; l'adeguamento delle fermate del trasporto pubblico locale e la realizzazione di una serie organica di interventi per potenziare la sicurezza stradale. L'intervento, incluso nell'itinerario della Ciclovia Adriatica della Rete delle Ciclovie Regionali, prevede un investimento di circa 450 mila euro, finanziato per 200.000 euro dalla Regione Emilia Romagna.che collegherà lungola stazione ferroviaria all'ospedale. Oltre 2.5 km (2.710 metri) realizzati in sede propria che oltre connettere i due poli si integreranno con percorsi ciclabili esistenti e in fase di progettazione per favorire il collegamento da monte verso il centro città e la marina e per connettere la zona sud e la zona nord di Rimini della città. Il tratto, per il quale è previsto un investimento di 700.000 euro finanziato attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, che sarà consegnato per febbraio 2021.Si sta concludendo la realizzazione dellasulla Statale 16 nella zonaall'altezza degli stabilimenti Valentini, completata entro febbraio. La nuova infrastruttura sarà poi rifinita in primavera, periodo nel quale si procederà anche alla riasfaltatura. Sarà poi su questa nuova rotatoria che si andrà ad innestare la nuova viabilità, con la realizzazione del prolungamento di via Tosca e della viabilità d'accesso in zona Padulli, andrà a completare intero intervento di realizzazione sulla statale 16 all'altezza degli stabilimenti Valentini.



E' in fase avanzata il potenziamento dell'asse viario Mazzini, Caprara, Serpieri e Domeniconi, per un investimento complessivo di circa 6 milioni e mezzo finanziato con fondi Fsc e che si concluderà tra maggio e giugno, entro l'inizio dell'estate. "L'allargamento consentirà la creazione di un doppio senso di marcia in grado di assorbire i flussi di traffico sgravando l'asse di prima linea prospiciente la fascia di spiaggia", spiega l'amministrazione comunale. E nell'ottica di valorizzare la fascia a mare, si procede anche con gli interventi di rigenerazione dei lungomari di Rimini Nord: gli operai e i tecnici si sono messi al lavoro lo scorso 23 gennaio per la riqualificazione di tutto il lungomare da Torre Pedrera a Rivabella, nell'ambito del progetto del Parco del Mare. L'intervento, parte dell'insieme di progetti sinergici previsti dal Bando delle periferie, ha un valore stimato in 12,5 milioni di euro ed è suddiviso in quattro lotti che stanno procedendo contemporaneamente, fino a creare un'ampia passeggiata continua di 6,3 km, con l'inserimento di percorsi pedonali e ciclabili, la creazione di spazi di aggregazione, nuovi arredi e illuminazione.





Parco del Mare



Restando al mare, ma guardando verso sud, proseguono secondo cronoprogramma i lavori per il primo stralcio dei tratto 1 (Tintori) e 8 (Spadazzi). per la realizzazione dell'infrastruttura verde urbana del Parco del Mare, sulla base delle linee di indirizzo progettuali elaborate per il Comune dallo studio Miralles Tagliabue. La prima fase dell'intervento si concluderà, su entrambi i tratti, entro l'estate 2020 a cui farà seguito una seconda fase che darà completamento al progetto anche nella fascia verso monte, grazie ai finanziamenti intercettati sui bandi della Regione Emilia Romagna per la rigenerazione urbana e la riqualificazione dei prodotti turistici.





Edilizia scolastica



Inizia a prendere forma la nuova scuola elementare Montessori, uno spazio di 6.400 mq in via Cuneo che potrà ospitare già nel prossimo anno scolastico gli studenti consegnandogli una nuova scuola con dieci aule (cinque per piano), un ampio giardino interno, laboratori e spazi per attività collettive, come mensa, biblioteca, sala insegnanti. Accanto al blocco principale, sorge un blocco secondario, costituito da un piano fuori terra in cui troveranno collocazione la palestra di circa 200 mq. oltre ai locali spogliatoio, deposito, infermeria e altri servizi. La nuova "Montessori", che ha un costo di 2.700.000 euro, cofinanziato al 50% dal Miur e si completerà entro l'inizio del prossimo anno scolastico.