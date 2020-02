Beach tennis femminile, allungo decisivo di Mazzotti-Teodorani

Sport

Cristina Coscia e Sarka Zannoni.



Si è disputata lunedì la settima giornata del campionato femminile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. In evidenza Mazzotti-Teodorani che con una giornata di anticipo si aggiudicano matematicamente la prima posizione.

Alle loro spalle sono in lotta ben cinque formazioni pronte a darsi battaglia nell’ultima giornata per conseguire il miglior piazzamento in vista del master finale ad eliminazione diretta in programma giovedì 13 febbraio. Le sorprese della serata sono firmate da Gianessi-Marcelletti e Bronzetti-Amati, che superano di misura formazioni sulla carta più accreditate. Ma vediamo nel dettaglio i risultati. Vittorie piene per 3-0 di Mazzotti-Teodorani su Capriotti-Bevitori e Coscia-Zannoni su Angelico-Zanzani, mentre di misura per 2-1- sono i successi di Bronzetti-Amati su Toracci-Olei, Gianessi-Marcelletti su Olivi-Macrelli e Mazzotti-Teodorani su Zangoli-Cicchetti In posticipo giocheranno Bartolucci-Tononi, Lualdi-Cervellini e Cacchi-Vassura.

Classifica unica: Mazzotti-Teodorani 21; Zangoli-Cicchetti, Toracci-Olei, Olivi-Macrelli 15; Cacchi-Vassura, Zannoni-Coscia 14; Gianessi-Marcelletti 9; Bronzetti-Amati 6; Capriotti-Bevitori; Zanzani-Angelico, Lualdi-Cervellini 3, Bartolucci-Tononi 1.

Lunedì prossimo è in programma l’ottava ed ultima giornata della fase a gironi.