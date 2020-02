Rimini, sventato furto al Club Nautico grazie all'intervento dei Carabinieri

Cronaca

| 12:34 - 04 Febbraio 2020

Controlli dei Carabinieri.

Carabinieri sventano furto al Club Nautico di Rimini. I ladri non sono riusciti a completare l'opera grazie al tempestivo intervento della Gazzella dei Carabinieri. I militari, durante un servizio di controllo, si sono accorti di alcune persone che stavano forzando la porta d'ingresso del locale. I ladri, alla vista delle forze dell'ordine, sono scappati via a piedi e, nonostante l'inseguimento, hanno fatto perdere le loro tracce.





"L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini" si legge nella nota dell'Arma "rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati. "