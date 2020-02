Spacciatore beccato in flagranza a San Giuliano, arrestato 50enne riminese

Cronaca

Rimini

12:29 - 04 Febbraio 2020

Spacciava a San Giuliano ed è stato beccato proprio mentre cedeva mezzo grammo di cocaina del valore di 40 euro ad un 38enne riminese. I Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 50enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato perquisito e, addosso, aveva altri 4 grammi suddivisi in 6 dosi pronte per essere spacciate. Deve rispondere di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato convalidato ed è stato sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla P.G. in attesa della prima udienza dibattimentale. Il cliente è stato segnalato come assuntore.