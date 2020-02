PaGAGnini in "dis-concerto": classica rock e pop in un mix comico con il collettivo Yllana

Eventi

04 Febbraio 2020

Pagagnini Tomas Kusa.

La comicità si inserisce nella stagione teatrale di Cattolica grazie all’esplosivo collettivo artistico spagnolo Yllana con "PaGAGnini", un “dis-concerto” fatto di gag e variazioni sul tema, in scena al teatro della Regina venerdì 7 febbraio alle 21.15.



Sono Eduardo Ortega (violino), Thomas Potiron (violino), Fernando Clemente (violino) e Jorge Fournadjiev (violoncello) i quattro personaggi principali di questa co-produzione con il celebre violinista solista libanese maestro Ara Maliakan, che cura anche la direzione musicale dello spettacolo, per la regia di David Ottone e Juan Francisco Ramos. Gli arrangiamenti musicali sono di Ara Malikian, Eduardo Ortega, Gartxot Ortiz, Thomas Potiron.



PaGAGnini unisce la musica classica con il virtuosismo e lo humor di quattro fantastici musicisti. Il risultato è un divertente e sorprendente “dis-concerto” che passa in rassegna alcuni dei momenti più alti nella storia della musica classica combinati in maniera ingegnosa alla musica pop.



Da questa combinazione di stili si crea un medley di emozioni, un concerto in cui la serietà e la solennità della musica classica si sposano perfettamente con momenti di sottile umorismo. Questo particolare espediente si unisce all’elegante e virtuosa interpretazione di quattro eccezionali musicisti, affascinando qualsiasi tipo di pubblico. Gli impeccabili musicisti si trasformano in showmen interpretando le arie più famose di Mozart, Vivaldi, Pachelbel, de Falla e, naturalmente, Paganini, la cui tormentata figura è al cuore della pièce. Tutto lo spettacolo è condito da esilaranti gag e variazioni sul tema: i violinisti saltano, si lanciano in “esecuzioni itineranti”, improvvisano un flamenco, e non mancano incursioni nella musica rock e pop contemporanea, da Serge Gainsbourg agli U2.



Le gag, la fisicità e lo humour esplosivo, tipici del linguaggio teatrale dell’originale compagnia spagnola, hanno già fatto ridere le platee del mondo intero. Puro teatro e puro divertimento.



Yllana è un collettivo artistico che si dedica alla produzione di spettacoli teatrali, eventi e prodotti audiovisivi. Le produzioni di Yllana si caratterizzano per ironia, mimica gestuale e fisica, cercando sempre di interagire con il pubblico e di divertirlo. Il collettivo è molto noto in Spagna e le sue produzioni hanno già fatto il giro del mondo.



Ara Malikian è uno dei più brillanti ed espressivi violinisti della scena musicale contemporanea. Le sue origini e la sua vasta esperienza in ambito musicale hanno dato vita ad uno stile unico e molto personale, facendone un’originale ed innovativa presenza nel panorama musicale internazionale. Nato in Libano nel 1968 da famiglia armena, Ara Malikian ha iniziato a studiare violino molto presto e ha dato il suo primo concerto all’età di 12 anni. Ha studiato all’Hochschule fϋr Musik und Theater di Hannover, e ha proseguito la sua formazione presso la Guildhall School of Music & Drama di Londra studiando con docenti di grande fama.



La prevendita dei biglietti è attiva presso la biglietteria del teatro della Regina e sul circuito online Vivaticket. Per informazioni 0541 966636.