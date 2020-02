Attualità

Rimini

| 11:53 - 04 Febbraio 2020

In riferimento alle notizie riguardanti Start Romagna a proposito delle motivazioni che hanno contribuito a sopprimere una corsa della linea 94 fra Cesenatico e Torre Pedrera, l’azienda precisa:



Nel ribadire le scuse per la corsa soppressa, Start Romagna conferma l’esattezza dei dati comunicati. Nella giornata in questione erano assenti 52 autisti in malattia: 9 a Forlì, 5 a Cesena, 28 a Rimini e 10 a Ravenna.