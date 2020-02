La famiglia Righetti cerca Silvano, scomparso di casa a Santarcangelo sabato pomeriggio

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 09:10 - 04 Febbraio 2020

Silvano Righetti nella foto del documento di identità.

La famiglia Righetti sta cercando Silvano, 86 anni di Santarcangelo di Romagna, visto l'ultima volta dai familiari a bordo della sua Fiat Punto vecchio modello color grigio chiaro targata BW100AR.



È stato visto l'ultima volta dal figlio alla guida della sua autovettura attorno alle 15.20 di sabato 1 febbraio con indosso una giacca nera, un paio di pantaloni scuri della tuta, delle scarpe beige con rifiniture scure e un berretto nero in testa. Sotto aveva indosso una camicia scozzese color verde e viola.



L'uomo al momento della sparizione non aveva con sé il cellulare, compratogli tre settimane prima a seguito della perdita della moglie.



L'uomo non era solito allontanarsi molto dalla città e si spostava soltanto per andare a fare la spesa oppure al bar, dove però sabato non è stato visto.



La famiglia ha sporto denuncia ed è in apprensione, anche perché Silvano non ha portato con sé le sue medicine.





Chiunque avesse informazioni in merito può contattare la figlia Stefania al 3393254636.