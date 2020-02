Da Rimini a L'Eredita: Sara passa il turno al quiz di Rai Uno

Attualità

Rimini

| 08:29 - 04 Febbraio 2020

La concorrente riminese Sara Matassoni.

Una riminese protagonista al quiz di RaiUno. Lunedì 3 febbraio Sara Matassoni di Rimini ha partecipato al gioco preserale L’Eredità su Rai Uno condotto da Fabio Insinna. Sara, laureata in economia alla Bocconi di Milano, è appassionata di musica e fa piano bar. Il suo idolo è sua nonna Pina che, come nella migliore tradizione delle canzoni dello Zecchino d'Oro, fa taglatelle buonissime possedendo la "ricetta perfetta" miscelando sapientemente farina ed uova. Una partenza sprint per Sara che è riuscita ad arrivare a sfidare il campione Alberto ma non a provare la mitica "Ghigliottina" e tornerà in gara nella puntata di martedì.