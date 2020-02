Cattolica: un sollevatore per disabili donato dal Rotary Club alla piscina comunale

Attualità

Cattolica

| 18:14 - 03 Febbraio 2020

Un momento della cerimonia.

Domenica alla piscina comunale di Cattolica è stato inaugurato il nuovo sollevatore per persone disabili che è stato donato dal Rotary Club Riccione Cattolica.



Il sollevatore permetterà alle numerose persone con diversa abilita', che frequentano la piscina, di poter scendere in acqua con maggior facilita' e sicurezza ed in particolare a quelle con limitazioni maggiori.

Il presidente del Rotary Club dott. Riccardo Galassi ha sottolineato la grande sensibilita' del Rotary verso le problematiche legate alle disabilità psico-fisiche e alle diverse iniziative portate avanti in questo campo negli anni non solo nel nostro territorio, ma anche a livello nazione ed internazionale.

Alla manifestazione hanno partecipato numerosi soci del Club, personalità politiche locali e diversi soci della A.S.D. Aldebaran Cattolica Nuoto a cui è stato donato il sollevatore.





Intervista a Riccardo Galassi, presidente del Rotary Club Riccione Cattolica