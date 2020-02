Sul palco di Sanremo anche Gessica Notaro, testimone contro la violenza sulle donne

Attualità

Rimini

| 17:56 - 03 Febbraio 2020

Gessica Notaro.

Conto alla rovescia per il Festival di Sanremo che prenderà il via domani, martedì 4 febbraio.Tra i temi centrali che interesseranno l’edizione 2020, la violenza contro le donne: oltre all'atteso monologo della giornalista italo-israeliana Rula Jebreal, una delle donne volute da Amadeus al suo fianco, sul palco ci sarà anche Gessica Notaro, già finalista a Miss Italia, sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato Edson Tavares nel 2017: da allora la sua esperienza è una testimonianza di coraggio

e di lotta ai soprusi. Il suo riscatto in questi ultimi anni è passato anche attraverso lo spettacolo, con alcune canzoni incise e la partecipazione a Ballando con le stelle.