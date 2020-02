Ginnastica: ottima prova delle ginnaste della Rimini Gymteam a Formigine

Sport

Rimini

| 17:48 - 03 Febbraio 2020

Le ginnaste vincitrici.

Si è appena conclusa la prima prova del campionato regionale Uisp di miniprima e prima categoria svoltisi il 1° e il 2 febbraio a Formigine.

Numerosi i podi conquistati dalle ginnaste della Rimini Gymteam nelle varie categorie.

Ecco i bellissimi risultati ottenuti nella gara di campionato in classifica generale.





LA CLASSIFICA

1° classificata

Rebecca Arcodia (miniprima a 4 allieve)

Giorgia Bubani (prima categoria junior)

Giulia Vitali (prima categoria senior)

2° classificata

Sofia Garuffi (prima categoria allieve)

3° classificata

Lisa Sardonini (prima categoria junior)

Rebecca Gaspari (miniprima a 4 junior)

Nella specialità troviamo Carlotta Bianchi (2° a volteggio e 3° a corpo libero), Syria Nardella (3° a corpo libero) e Deva Giovagnoli (1° a trave e volteggio).

In gara anche Stella Scotti, Carla Capelli e Sara Campana che hanno gareggiato in miniprima a 4 con buonissimi risultati.

Nel campionato regionale di specialità (gara solo su tre attrezzi) si sono distinte vincendo:

Giulia Nicolini (parallele)

Giulia Casadei (volteggio)

Giulia Della Rosa (volteggio junior),

Giorgia Scarponi (trave),

Nicol Gamberini (parallele).

Sul secondo gradino del podio sono salite:

Giulia Casadei (corpo libero), Giulia Tonasso (parallele), Sofia Spaccavento (trave e parallele)

Matilde Mengucci (volteggio e corpo libero)

Sule terzo gradino del podio:

Noemi Revizhde (corpo libero, trave e parallele), Greta Zanotel (volteggio), Evelyn Gallo (volteggio).