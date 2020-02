Vento forte di Fohen per la giornata di martedì 4 febbraio, la protezione civile emette allerta gialla

Attualità

Rimini

| 17:12 - 03 Febbraio 2020

Sarà un martedì particolarmente ventoso per il territorio Riminese ma più in generale per buona parte dell'entroterra romagnolo e per l'Emilia orientale, tanto che la Protezione civile ha emesso un'allerta di 24 ore, fino alla mezzanotte di mercoledì 5. Il livello di allerta è giallo.



Secondo il bollettino del Centro meteo Emilia-Romagna, già dalla notte ci sarà un primo rinforzo da sud-ovest che andrà a coinvolgere principalmente i settori appenninici e collinari, che vedranno temperature notturne piuttosto elevate. Nelle aree pianeggianti potrà ancora resistere la nebbia, almeno nottetempo e in prima mattinata, ma in successivo rapido diradamento. Ci sarà poi un deciso rinforzo della ventilazione di caduta dalla catena alpina (Favonio o Foehn) da nord-ovest, che favorirà ancora temperature miti sulle aree pianeggianti.



Particolare attenzione andrà prestata sui settori centro-orientali, che potranno vedere vento medio sui 40-50 km/h e raffiche fino a 60-80 km/h. Non si escludono picchi localmente superiori sulla Romagna.