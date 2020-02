Riccione, la commissione pari opportunità promuove la quinta edizione del corso di difesa personale femminile

Attualità

Riccione

| 15:23 - 03 Febbraio 2020

Corso di autodifesa a Riccione.

Quinta edizione del corso di difesa personale promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione che anche quest’anno promuove una serie di iniziative volte al rafforzamento dell’autostima e della sicurezza femminile. E’ in quest’ottica che si inserisce anche il corso di difesa personale femminile, sempre molto partecipato ed arrivato alla quinta edizione. Le lezioni pratiche e teoriche si avvalgono della preziosa e ormai consolidata collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri. Il corso completamente gratuito e rivolto ad un gruppo di donne per un numero massimo di 25 partecipanti, richiama i principi basilari della difesa personale mediante l’applicazione delle tecniche di autodifesa, integrate nella didattica con delle nozioni teoriche di prossemica, la disciplina semiologica che studia i gesti e il comportamento, volti a riconoscere segnali di pericolo nello spazio circostante, grazie all’interpretazione di segnali non verbali, nonché alla conoscenza del corretto utilizzo di strumenti quali lo spray al peperoncino.





DOVE E QUANDO

Il corso vede un ciclo di 10 lezioni gratuite, rivolte ad un gruppo di donne con età non inferiore ad anni 17 ed in possesso di certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità. Una serata introduttiva di presentazione alla presenza delle Autorità si terrà martedì 18 febbraio 2020 dalle ore 19 alle ore 20 alla palestra della scuola media F.lli Cervi di Riccione. Il calendario di massima delle lezioni va dal 18 febbraio al 12 maggio sempre dalle 19 alle 20, con cadenza settimanale al martedì.