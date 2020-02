Valmarecchia: guida in stato di ebbrezza e manovre azzardate, ‘fioccano’ le multe nel week-end

Cronaca

Novafeltria

03 Febbraio 2020

Controlli dei carabinieri di Novafeltria.



E’ stato un week-end di super lavoro per i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria: 125 gli automezzi e 192 le persone sottoposte a controlli, due le patenti ritirate e due i veicoli sottoposti a fermo amministrativo.





ALCOL ALLA GUIDA E PATENTI RITIRATE

Nel corso del servizio di controllo un 34enne residente a San Marino è stato sorpreso alla guida di una Skoda Fabia, lungo la via statale Marecchia di Novafeltria, in evidente stato di ebbrezza alcolica: sottoposto ad alcoltest, è risultato con un tasso alcolico pari a 0,72 grammi/litro, per lui è scattato il ritiro della patente.





Sono finiti nei guai due giovani di Novafeltria: il primo, un 18enne, qui residente, controllato nelle vicinanze dell’istituto Tonino Guerra, il secondo, un 20enne, sempre del posto, controllato alle spalle di Piazza Vittorio Emanuele. I due giovani, che avevano esagerato con l’alcol, sono stati sorpresi in evidente stato di alterazione psicofisica da ingestione di alcolici, in luogo pubblico, per i due è scattata la multa per ubriachezza.





Sanzionato anche un 34enne di Santarcangelo che a bordo di una Volkswagen Golf, a Secchiano, è stato sorpreso mentre effettualva una manovra di sorpasso in prossimità di un’intersezione stradale. La patente di guida è stata ritirata.





Stessa sorte per un 40enne di Alessandria ed un 47enne di Pennabilli che circolavano con l’assicurazione del veicolo scaduta. Il primo fermato in Via Torricella a Novafeltria a bordo di una Opel Corsa; il secondo fermato a Ponte Messa di Pennabilli a bordo di una Alfa Romeo 147. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.