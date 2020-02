Il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni incontra i vertici della Polizia municipale

Attualità

Misano Adriatico

| 14:33 - 03 Febbraio 2020

Fabrizio Piccioni con i vertici della Polizia Municipale.

Il Sindaco di Misano Fabrizio Piccioni e l’Assessore Filippo Valentini hanno incontrato i vertici della Polizia Municipale del territorio per un confronto sul servizio e la condivisione degli obiettivi a breve termine.



Oltre all’Amministrazione, all’incontro hanno partecipato Ivan Cecchini, comandante della Polizia Locale di Riccione-Misano e Coriano; Aleandro Carboni, Comandante del presidio di Misano e Isotta Macini vice comandante della Polizia Locale di Riccione.



“L’auspicio – ha detto il Sindaco Piccioni - è che la convenzione con gli altri comuni si rafforzi ulteriormente per incrementare l’attività di controllo e presidio del territorio. Ciò è necessario non solo nel periodo stagionale turistico, ma tutto l’anno. Solo una gestione associata delle attività consentirà l’efficace attività di monitoraggio e vigilanza da parte della Polizia Locale, chiamata a svolgere attività sempre più vicine ai bisogni dei cittadini”.