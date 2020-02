Novafeltria, malore al mercato: muore 55enne del luogo

Cronaca

Novafeltria

| 14:28 - 03 Febbraio 2020

Ambulanza 118.

Non ce l’ha fatta un 55enne che lunedì mattina si è sentito male mentre si trovava nei pressi del mercato di Novafeltria. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Novafeltria è deceduto poco dopo al nosocomio. Le condizioni erano da subito apparse molto critiche ai soccorritori. L'uomo, P.C. era residente nel territorio comunale di Maiolo. Si è accasciato a terra poco prima delle 10 del mattino in fondo le scalette che portano dal corso Mazzini in via XXIV Maggio. Chi era nei pressi ha immediatamente lanciato l’allarme. Dopo la chiamata al 118 sul posto sono accorsi i sanitari della Croce Verde di Novafeltria con l'ambulanza e l'automedica.