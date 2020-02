Calcio RSM, nel Q2 il Faetano stacca il gruppo. Pennarossa a valanga

Sport

Repubblica San Marino

| 12:06 - 03 Febbraio 2020

Nel campionato sammarinese si è giocata la 12esima giornata.



Turno di riposo del Domagnano perfettamente sfruttato dal Faetano, che con il gol di Assane Fall piega le resistenze del San Giovanni riprendendosi così la vetta solitaria del Q2. Anche il Pennarossa approfitta della domenica libera dei giallorossi per agganciarli in seconda posizione: è addirittura torrenziale il successo della squadra di Abbondanza nei confronti del Cosmos, travolto per 5-1. Apre le danze Francesko Halilaj dopo 10’ di gioco; Martins Adami raddoppia nel giro di poco, ma è immediata anche la replica del Cosmos, che al quarto d’ora riesce a dimezzare il ritardo con Manuel Canini. Quello della banda di Protti, comunque, si rivelerà un fuoco di paglia: il Pennarossa ritrova il doppio vantaggio con Luca De Bonis; dopodichè, nella ripresa, i biancorossi tornano a martellare gonfiando il punteggio fino al 5-1, effetto della doppietta di Mattia Stefanelli, a segno nel primo caso su rigore.



Pennarossa che cancella la pesante batosta subita dal Domagnano e Cosmos che inciampa dopo tre risultati utili su tre. Gialloverdi costretti a registrare anche l’aggancio in classifica da parte del Fiorentino, che pareggia 1-1 con la Juvenes-Dogana. I ragazzi di Damato trovano il vantaggio al 50’ con Flamur Vucaj, ma a riportare il Fiorentino sulla linea di galleggiamento pensa Pietro Angelo Protino. È comunque un piccolo passo in avanti per la Juvenes, ancora alla ricerca della prima gioia in campionato ma che almeno inanella il secondo risultato utile dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate.