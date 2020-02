Basket D, Angels corsari a Falconara 55-100

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:55 - 03 Febbraio 2020

La squadra Dulca Angels.

Gli Angels espugnano Falconara 55-100 con un ottimo atteggiamento di squadra che in difesa ha lottato e in attacco è stata letale prendendo anche svariati rimbalzi con Sacchetti e Gamberini.

I padroni di casa riescono a stare in partita per 10 minuti (17-23) poi i Dulca aumentano i giri e nel secondo quarto il primo canestro di Falconara arriva a 3' dalla pausa lunga. All'intervallo il punteggio è di 26 a 52. Ad inizio terzo quarto Falconara con una serie di buoni attacchi contro la zona giallonlu prova a ricucire lo strappo ma i ragazzi di coach Badioli reggono all'urto e ai contatti duri e poco sportivi degli avversari. Nel quarto quarto orfani dell'allenatore espulso per somma di tecnici si trasforma in una caccia all'uomo ma gli Angels ragazzi rimangono concentrati e non reagiscono a nessuna provocazione concludendo con il risultato di 55 a 100. Da segnalare l'infortunio di Chiari ad una caviglia ricadendo dopo un canestro in alley-oop e l'ottimo rientro di Frigoli (21). Il prossimo match si disputerà il 15 febbraio al Pala SGR ore 21.00.



Il tabellino

Falconara: Vaccaro, Quarta 1, Peloni, Esposito 6, Guidi 8, Ansevini G., Perticaroli, Norato 13, Pesce 16, Conte 11. All. Riciputi

Santarcangelo: Frigoli 21, Gamberini 17, Chiari 6, Sacchetti 15, Vandi 17, Guziur 5, Buzzone 9, Delvecchio 10, Tamburini. All. Badioli

Parziali: 17-23, 26-52, 45-67, 55-100.

Usciti per 5 falli: Esposito, Norato e Conte (Falconara); Delvecchio (Santarcangelo)