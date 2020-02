Basket giovanile, il Bellaria Under 15 infila un'altra vittoria: colpo in trasferta contro i Tigers

Sport

Bellaria Igea Marina

| 10:31 - 03 Febbraio 2020

Un time out del Bellaria Basket.

Nel recupero l’Under 15 del Bellaria Basket ha espugnato il parquet di Cesena piegando i Tigers per 37-42 al termine di un match equilibrato. Si conferma quindi il buono momento della squadra di Ricciotti che ha un bilancio di sette vittorie e quattro sconfitte.

Dopo un primo quarto in cui ha segnato solo 5 punti, il Bellaria ha tenuto in controllo il match giocato una bella partita sotto il profilo difensivo, proteggendo bene l’araa pitturata e costringendo gli avversari a cercare il canestro con gli esterni.Un buona prova del collettivo in cui spicca la buona prova di Bussi (14 punti) mentre Polanco ne ha segnati 12. Ora il Bellaria è quarto in classifica in solitudine.

“Il lavoro in palestra sta pagando, c’è una crescita generale dei ragazzi che cercando sempre di migliorarsi: questo vale per i più giovani dell’Under 15 sia per i più grandi dell’Under 18”.

I prossimi impegni sono per l’Under 18 sabato 8 febbraio alle 16,30 a Bertinoro contro il Gaetano Scirea e lunedì 10 (ore 17,45) e per l’Under 15 in casa contro Morciano Eagles.



Il tabellino

TIGER CESENA - BELLARIA BASKET 37 - 42



TIGERS: Giorgi, Nocerino 7, Bussi, Ducci, Orioli 4, Foschi 4, Maldini 13, Gabellini, Carli, Stoppa, Ugolini 9. All. Guidi



BELLARIA BASKET: Ricciotti 3, Lumini 7, Pari, Parini 4, Polanco 12, Raschi 2, Bussi 14, Semprini, Spazzoli, D’Alessandro, Mininno. All. Ricciotti.

ARBITRO: Marras di Forlì

PARZIALI:7-5, 4-9, 7-13, 19-15