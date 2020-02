Basket C Silver, Santarcangiolese ko a Novellara nel testa a testa finale (73-69)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 23:35 - 02 Febbraio 2020

Giacomo Zannoni miglior marcatore con 16 punti.

Impresa sfiorata per la Santarcangiolese che a Novellara perde sul filo di lana una partita riacciuffata nel finale e decisa solo nell’ultimo minuto (73-69).

Parte bene la truppa di Evangelisti e Adeosun segna il 16 a 11 in contropiede che costringe al time-out coach Boni. Novellara esce bene dal time-out e con i rimbalzi offensivi e le palle recuperate si porta avanti 17 a 16 al termine del quarto.



Secondo quarto e la musica che cambia. Novellara entra in fiducia e con i rimbalzi offensivi e le palle rubate si porta avanti di una decina di punti. Ancora time-out per Evangelisti, al rientro Zannoni va in penetrazione e si conquista alcuni importanti tiri liberi in seguito segna una tripla che da una boccata di ossigeno ai gialloblù. Il terzo fallo di Fusco ed un rocambolesco canestro di Aguzzoli sulla sirena dei 24 secondi non fanno presagire un finale fortunato e Novellara termina avanti per 38 a 27 il secondo quarto.



Ripresa che comincia con il terzo fallo di Dini e Ciavollela che infila una tripla, gli risponde Adeosun in tap-in e la zona 3-2 di Evangelisti comincia a dare i suoi frutti. Aguzzoli continua a colpire ma Fusco non ci sta e mette a segno 5 punti consecutivi e dopo un canestro di Ciavollella ancora una tripla di Fusco da il meno 6 a 5 minuti dal termine del quarto. Aguzzoli e Ciavolella portano d nuovo avanti gli Emiliani di una decina di punti ma un canestro dall’angolo di Raffaelli suona la carica anche se a 2’43” dal termine sul time out di coach Boni sono ancora 7 i punti di vantaggio per i padroni di casa. A 1’58” Fusco commette il quarto fallo ma i gialloblù non si disuniscono e con un contropiede di Fornaciari ritornano sul 56 a 48 sulla sirena del quarto.



Nell’ultimo quarto a 5’ dalla fine sono 10 i punti di vantaggio di Novellara. Novellara ha le polveri bagnate e Raffaelli colpisce ancora da 2 punti, Santarcangelo subisce due falli antisportivi consecutivi (su Dini e Nervegna) inframmezzati da una tripla di Carpi e si trova a -6 a 2’ dal termine. Zannoni perde un sanguinoso pallone ma Nervegna lo recupera sul ribaltamento di fronte e sempre Zannoni segna da tre ad 1’30” dal termine. Carpi perde ancora il pallone e Raffaelli su assist di Nervegna a 40 secondi dal termine impatta con la tripa a quota 69 punti. Dini commette il quarto fallo a rimbalzo e sulla rimessa Aguzzoli si butta dentroe scarica per Tommaso Ferrari che segna la tripla che di fatto decide l’incontro. All’uscita dal time-out di Evangelisti, Fusco prova la tripla del pareggio, ma la conclusione non ha fortuna e l’incontro dopo il fallo sistematico termina sul 73 a 69 per Novellara.

Ottima comunque la prova della squadra Clementina, che ha da recriminare solo per uno sciagurato secondo quarto e che ha pesato enormemente sull’economia della partita. Ora per Santarcangelo sabato prossimo tra le mura amiche ci sarà da superare l’ostacolo Atletico Basket Bologna.





Il tabellino



Novellara Santarcangiolese 73-69

Novellara: Aguzzoli 22, Ferrari T . 12, Folloni 5, Ferrari N, Ciavolella 13, Carpi 6, Bagni 7, Rinaldi 9 , Folloni 5, Doddi, Grisendi ne, Franzoni ne. All. Boni

Santarcangelo: Zannoni 16, Nervegna 7, Adeosun 5, Dimonte 2, Dini 4, Fusco 14, Raffaelli 14, Fornaciari 7, Sirri ne, Malaesta ne. All. Evangelisti.

Arbitri: Marino, Bersani.

Parziali: 17-16, 38-27 56-48.