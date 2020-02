Basket B, Albergatore Pro da dieci e lode: espugnata Jesi 70-82. La vetta è a due punti

Sport

Rimini

| 23:16 - 02 Febbraio 2020

Decima vittoria di fila per Albergatore Pro.



Arriva a dieci la striscia di vittorie consecutive di una magica Albergatore Pro che questa volta non si fa beffare all'ultimo dall'Aurora Jesi, ma anzi espugna il PalaTriccoli con autorità mantenendo il vantaggio per tutto il secondo tempo. Qualche dubbio sulle condizioni di Eugenio Rivali che è stato costretto a lasciare la partita per tempo a causa di una botta alla caviglia.

Assenti Casagrande e Migliori per Jesi, i padroni di casa sono comunque combattivi: dopo i primi minuti di equilibrio Rimini allunga con le bombe di Rinaldi e Simoncelli (12-18 al 7’), ma l’Aurora risponde con le triple di Magrini e Giacchè. I biancorossi sono costretti ad inseguire i marchigiani verso cui pende l'inerzia della partita; brava però RBR a contenere lo svantaggio ed a tornare in vantaggio con le triple di Pesaresi e Simoncelli (41-43 al 19’). Dopo un primo tempo complicato Albergatore Pro piazza un 7-0 di parziale nella prima metà del terzo quarto, complici anche gli errori di Jesi da tre punti, che rappresenta il primo vero punto di rottura della gara e raggiunge il massimo vantaggio della partita sul +14 (47-61 al 29’) grazie al canestro di un ottimo Simoncelli. L’infortunio improvviso di Rivali e l’uscita per falli di Simoncelli complicano le cose a RBR e ridanno speranza ai marchigiani che provano a rifarsi sotto con la tripla di Magrini (66-72 al 36’), ma i biancorossi rimettono subito le cose a posto con un altro parziale di 7-0 e si assicurano i due punti. Rimini in classifica ha 30 punti, la vetta è a due punti (Cento e Fabriano 32 punti).



Albergatore Pro RBR tornerà in campo domenica 9 febbraio nella nostra Arena, il PalaFlaminio di Rimini, per la sesta giornata di ritorno: avversario Sinermatic New Flying Balls Ozzano, sconfitta all'andata per 81-72.



Il tabellino



Aurora Basket Jesi-Albergatore Pro RBR 70-82



JESI: Lovisotto 16 (7/11), Sgorbati 15 (5/12, 1/4), Bottioni 14 (4/8, 1/3), Magrini 12 (2/2, 2/7), Giampieri 7 (1/2, 1/5), Giacchè 6 (2/6 da tre), Montanari, Konteh, Elling NE, Ginesi NE, Casagrande NE, Migliori NE. All. Ghizzinardi, Francioni.

RBR: Rinaldi 19 (5/9, 1/2), Bedetti F. 16 (6/6, 0/1), Broglia 12 (6/11), Simoncelli 11 (2/3, 2/2), Pesaresi 7 (1/2, 1/5), Bedetti L. 6 (3/7), Rivali 5 (2/3), Moffa 4 (1/1, 0/4), Ambrosin 2 (1/1, 0/1), Ramilli NE. All. Bernardi, Brugè, Middleton.

Parziali: 23-24, 43-47, 53-65