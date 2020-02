Calcio D, il Cattolica fa il pieno contro il Montegiorgio: decide Merlonghi su rigore

Sport

Cattolica

| 21:03 - 02 Febbraio 2020

Il Cattolica SM di mister Cascione ha battuto il Montegiorgio.





Importante vittoria del Cattolica SM al Calbi contro il Montegiorgio per 1-0. Nel primo tempo il match non si accende e le occasioni da gol latitano. Ad inizio ripresa subito giallorossi in vantaggio: rigore realizzato da Merlonghi. I rossoblu tentato di arrivare al pareggio, ma Pampano viene murato due volte dal portiere locale. Sul finire del match è clamorosa la chance per Nasic, che a due passi dalla porta colpisce male di testa e conclude a lato. Con questo successo la squadra di Cascione balza al terzultimo posto con 18 punti mettendosi alle spalle Jesina e Chieti mentre più avanti ci sono Avezzano, Sangiustese e Città di Castello.



Il tabellino

CATTOLICA S.M. (3-4-3): Guido Piai; Bajic, Ferraro, Guarino; Croci, Gaiola, Cannoni (36’ st Stallone), Notariale; Gasperoni (29’ st Pasquini), Battistini, Merlonghi (Abouzziane). A disp.: Aglietti, Drudi, Ferrario, Bergnesi, Barellini, Terenzi. All.: Cascione.

MONTEGIORGIO (4-3-3): R. Mariani; Tempestilli, Ferrante, Gnaldi, Zancocchia; Albanesi, M.Mariani, Nasic; Pampano, Njambe, Marchionni (7’ st Santoro). A disp.: Mercorelli, Marziali, Silenzi, Monti, Tassetti, Moreschini, Rozzi, Maejias. All.: Baldassarri.

ARBITRO: Silvestri di Roma 1.

RETE: 9’ st Merlonghi (rig.).

AMMONITI: Marchionni, Gasperoni, Cannoni, Gnadi.

NOTE: Spettatori 300 circa. Angoli 8-1 per il Cattolica.