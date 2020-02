Calcio 1a Cat: sconfitte casalinghe per Athletic Poggio e Morciano

Sport

Poggio Torriana

| 18:29 - 02 Febbraio 2020

Il portiere Sebastiani "catechizza" i compagni (foto dalla pagina Facebook dell'Athletic Poggio).

Athletic Poggio - Sala 1-2



Morciano - San Vittore 0-1

Sebastiani, De Paoli, Fabbri P. (22'st Pugliese), Fontana (35'st Pepe), Campanelli, Pagliarani (28'pt Valentini), Solazzo, Casadei, Gambuti, Marinaro (30'st Palladino), Neri.In panchina: Montagna, Mariotti, Magnani, Celli, Bizzocchi.All. Fabbri A.Golinucci, Faggi (33'st Fabbri), Velella, Bartolini Y. (35'st Berardi), Cialotti (18'st Aaron), Calandrini, Fiaschini (16'st Milzoni), Zoffoli, Ferraro, Quarta, Mazzuoli (30'st Stambazzi).In panchina: Caprili, Savadori, Pagliarani, Orlandi).All. Bartolini M.Gherardelli di Faenza.15'pt Ferraro, 25'pt Solazzo, 31'st Zoffoliammoniti Calandrini, Zoffoli, Campanelli.cesenati in vantaggio al 15' con Ferraro, smarcato in area di rigore da un illuminante assist di Bartolini. Il pari arriva dieci minuti dopo: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Campanelli si tuffa a volo d’angelo trovando un’incornata potente sulla quale Golinucci compie un prodigio. Sulla respinta si catapulta Solazzo che insacca. La partita viene decisa al 76' un colpo di testa di Zoffoli su punizione battuta dalla sinistra.: Petrucci, Puglisi (51' Ottaviani), Baffoni (84' Grechi), Molfetta (65' Cevoli), Tenti, Fraternali, Antonelli (53' Longoni), Boldrini, Dragoni, Sottile (73' Volponi), Becchimanzi.A disposizione: Ostolani, Gambuti, Bartolini, Ingrosso.Allenatore: Antonioli.Fabbri, Corradini, Tumedei, Totaro (63' Primitivi), Bocchini, Mazzotti, Giannini (46' Sintoni), Lelli (8' Ceccarelli), Gentili (67' Farneti), Sottile, Alessi (64' Bazzani).A disp: Matarazzo.Allenatore: Zamagni.: Sani di Faenza.29' aut. Becchimanzi.ammoniti Puglisi, Ceccarelli, Bocchini, Primitivi, Farneti, Bazzani.: la partita viene decisa al 29' da un'autorete. Una punizione battuta dal vertice dell’area viene infatti deviata nella propria porta da Becchimanzi, che batte l’incolpevole Petrucci. Al 32' Fabbri si oppone in modo superlativo al sinistro a botta sicura di Antonelli. Nella ripresa Fabbri salva sui tiri da fuori area di Dragoni e Becchimanzi. A due minuti dal 90' Cevoli viene atterrato in area, ma il tiro dagli undici metri di Boldrini viene parato a mano aperta da Fabbri, che devia a fil di palo.