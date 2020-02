Calcio D: Diop non basta, Sammaurese fermata sul pari dalla Correggese (2-2)

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:07 - 02 Febbraio 2020

Pari 2-2 tra Sammaurese e Correggese.

Sammaurese - Correggese 2-2

Baldassarri, Merciari, Mingucci, Brighi, Lombardi, Dalmasso (53' Nicoli), Lombardi L (85' Solla), Scarponi, Diop (85' Pieri), Costantini (75' Noschese), Afri Derbe (60' Gjorretaj).In panchina: Ramenghi, Deniku, Cordella, Grieco.All. Protti.Sorzi, Ghizzardi (69' Fiorini), Calanca, Fattori, Mandelli, Casini, Carrasco, Landi, Franchini (71' Sapucci), Saporetti, Davoli (60' Bosio).In panchina: Rossi, Galli, Riccò, Sarzi, Barbieri, Valeriani.All. Serpini.Verrocchi di Sulmona (Assistenti: Diletta di Roccaforte e Porcu di Oristano).Guido Verrocchi26' rig. Franchini, 59' e 68' Diop, 82' Saporettiammoniti Lombardi, Diop, Brighi.Una doppietta di Diop illude la Sammaurese, beffata però all'82' da Saporetti. Nel primo tempo la Correggese passa in vantaggio con un rigore trasformato da Franchini, poco prima Costantini aveva mancato il gol con un diagonale di poco a lato. Nella ripresa Baldassarri salva il risultato con una prodezza, opponendosi al tiro ravvicianto di Carrasco. Risponde Diop per la Sammaurese, al 48' il suo colpo di testa è parato da Sorzi. Reclama la squadra di casa poco dopo, quando Merciari salta il portiere in uscita e infila in rete, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Il gol è comunque nell'aria e arriva al 59', quando Diop di testa scaraventa in rete un cross di Nicoli. Al 63' annullato un'altra rete a Diop, ma la doppietta è solo rimandata. Al 68' è Merciari a innescare la conclusione vincente dell'attaccante. Nel finale la Sammaurese spreca la palla del k.o. con Noschese e viene punita da un contropiede di Saporetti all'82'.