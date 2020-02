Calcio Promozione: impresa Torconca, espugna il campo della capolista Russi (0-1). Pari Sant'Ermete

Sport

Rimini

| 17:41 - 02 Febbraio 2020

II Torconca espugna 1-0 il campo della capolista Russi.

Due Emme - Sant'Ermete 1-1



Russi - Torconca 0-1



Gatteo - Pietracuta 1-1



Bellaria Igea Marina - Vis Misano 2-1





Faenza - Novafeltria 1-1

: Tatullo, Sartini, Rossini, Montesi, Krastev, Giordani; Giacobbi, Carrozzo; Gregori, Braccini, Yabre.In panchina: Ceccaroni, Batani, Ulivi, Balestra, Santantonio, Ariyo, Cimatti, Canali, Cattedra.All. Rossi.Rossi, Depaoli (30' Tosi Brandi), Genghini, Contadini, Amadei (60' Castiglioni), Fini (90' Galassi); Fuchi, Bua; Molari (75' Marcaccio), Vukaj, Mancini.In panchina: Vandi, Bonifazi, Qatja, Della Croce, Ciccarelli.All. Pazzini.: Sintoni di Faenza (Assistenti: Masciello di Ravenna e Caminati di Forlì).21' Gregori rig., 86' Vukajal 21' Gregori apre le marcature su rigore procurato da Giacobbi. Al 33' Rossi si oppone alla punizione dal limite di Gregori. Il Sant'Ermete risponde tre minuti dopo con un colpo di testa alto di Molari su punizione di Mancini. Nel finale di tempo Tatullo devia un tiro da fuori area di Mancini. Nella ripresa solo Sant'Ermete in campo, ma Tatullo sale in cattedra salvando più volte il risultato, specie all'89' sulla punizione di Contadini. I "verdi" avevano pareggiato con uno splendido tiro a giro di Vukaj che si era infilato all'incrocio dei pali.Bartolini, Fantinelli (32’ st Rava), Martini (26’ st Piras), Gualandi, Caidi, Zoli, Ferretti, Troncossi (21’ st Keita), Salomone, Fabbi, Dumitru.In panchina: Casadio, Bolognesi, Nardini, Vasumini, Rotondi, Bedeschi.All. Candeloro.Hysa, Franciosi, Di Addario, Harrach, Musabelliu, Tombari, Mani, Ferrani, Pasolini, Brighi (40’ st Fontana), Renzoni (13’ st Ortolani).In panchina: Alessandrini, Crescentini, De Lilla, Carollo, Doumi.All. Vergoni.: Farsi di Ravenna (Assistenti: Alemani di Forlì e Giacomoni di Forlì).17'st Pasolini.: ammoniti Ferrani, Martini, Hysa. Recupero 1'+ 4'.: il Russi ha la possibilità di portarsi in vantaggio nel primo tempo con Salomone che viene servito in profondità, salta il portiere ma da posizione defilata calcia sull'esterno della rete. Anche gli ospiti hanno un’occasione su calcio d’angolo ma Bartolini è bravo a distendersi proteggendo il risultato. Nel secondo tempo gli ospiti si portano in vantaggio con Pasolini che trova la deviazione vincente sul calcio d’angolo ad un passo dalla linea di porta. Il Russi cerca la reazione ma spreca la palla del pari in due occasioni; prima il portiere ospite si distende parando un colpo di testa poi Salomone da posizione defilata non centra la porta.: Castagnoli, Giunchi, Bertozzi, Consalvo (45'st Guidi), Muccioli, Pouyé, Comuniello, Camillini (26'st Gobbi), Ndiaye (39'st De Martino), Alijahej, Fancellu.In panchina: Platia, Ricci, Fiori, Niang Mor, Siuni,Toromani.All. Giorgini.Leardini, Cesarini, Fabbri Fe., Tosi, Lessi, Tomassini A., Golinucci (32'st Tomassini F.), Fabbri Fr., Fratti, Bruma (32'st Tadzhybayev), Evaristi.In panchina: Balducci, Contadini, Mularoni, Masini, Fabbri D., Alessandrini, Satalino.All. Fregnani.: Gherardini di Faenza (Assistenti: Monti di Imola e Saccone di Forlì).8'st Bruma, 23'st rig. Comuniello.ammoniti Alijahej, Pouyé, Muccioli, Fancellu, Lessi, Cesarini, Fabbri Fr.Mignani, Galassi, Paganelli, Valentini, Fusi (8'st Alvisi), Pruccoli; Bellavista, Facondini; Marchini (12'st Loi), Zanni, Chiussi (23'st Righini).In panchina: Forastieri, Foschi, Pasolini, Aruci, Vivo, Ceccarelli.All. Fusi.: Sacchi, Borghini, Imola (40'st Torregiani), Mercuri (26'st Sbardella), Lepri, Politi; Pari (12'st Russo), Antonietti (44'st Laro); Benedetti (17'st Muccioli), Serafini, Urbinati.In panchina: D'Orsi, Reynoso, Tonini, Mussoni.All. Bucci.: Calzone di Ravenna (assistenti: Tonti di Rimini e Gamberoni di Faenza).: 34'pt Bellavista, 22'st Zanni, 48'st Muccioli.ammoniti Facondini, Benedetti, Russo.: Tassinari, Lanzoni F., Albonetti N., Gabrielli, Conti, Manaresi; Bertoni, Missiroli; Pioppo (27'st Chiarini), Lanzoni G. (27'st Montemaggi), Cisterni.In panchina: Ravagli, Ferraresi, Venturelli, Karaj, Albonetti A., Errani, Lanzoni P.All. Moregola.: Romani, Ceccaroni, Gori, Rinaldi, Bravaccini, Taioli; Mezgour, Piva; Luzzi, Barducci (41'st Crociani), Sartini.In panchina: Cappella, Gori M, Giovagnoli, Hysa, Mahmutj, Bindi, Balducci, Lunadei.All. Fabiani.Cacchi di Cesena (Assistenti: Stofella di Lugo di Romagna e Tola di Cesena).8'pt rig. Mezgour, 9'pt e 44'st Cisterni.ammoniti Piva, Mezgour. Angoli 4-4, recupero 1'+4'.: Russi (43 punti), Pietracuta (40), Torconca (39), Vis Misano e Faenza (38); San Pietro in Vincoli (37), Sparta Castel Bolognese (33) Reno (32), Gatteo (30), Cervia (29), Sampierana (28), Bellaria Igea Marina e Due Emme (23); Gambettola (22), Novafeltria (20), Bagnacavallo (16); Sant'Ermete (13), Fosso Ghiaia (10).