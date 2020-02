Il cantautore Sergio Casabianca ospite presso Casa Sanremo durante il Festival

Attualità

Rimini

| 12:42 - 02 Febbraio 2020

Sergio Casabianca.

Martedì 4 febbraio Sergio Casabianca, famoso cantautore romagnolo, sarà ospite della trasmissione "Sanremo Doc - Musica di origine controllata", programma ceh si svolgerà presso Casa sanremo, il quartier generale della musica italiana, proprio durante il Festival. L'artista romagnolo presenterà il suo ultimo brano "Chi sono io", rivolto alle persone affette da Alzheimer. Questa canzone è stata presentata al teatro Astra di Bellaria sabato 25 gennaio durante il concerto "Così Celeste", tenuto insieme alla Band Le Gocce. Il brano è stato scritto in collaborazione con l'attore Marco Giulio Magnani, arrangiato da Francesco Montesi e il video è stato realizzato da Marco Baldazzi. Il desiderio di Casabianca è quello di poter divulgare questo brano, attraverso la sua voce, per sensibilizzare maggiormente le persone verso l'Alzheimer, problema purtroppo sempre più attuale. L'artista, da sempre impegnato nel sociale, ha preso a cuore questa causa e si è impegnato, per tutto il 2020, a sostenere il progetto donando parte del ricavato dei suoi spettacoli, all'associazione Alzheimer di Rimini.