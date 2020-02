Meteo Rimini: lunedì la giornata più calda, poi calo termico e venti più freddi

Attualità

Rimini

| 12:32 - 02 Febbraio 2020

Un febbraio iniziato con temperature miti e che proseguirà nella giornata di lunedì con temperature massime fino a 18° nelle zone di pianura interna. Mercoledì però i caldi venti di libeccio lasceranno spazio a venti prima da nord-ovest e poi da nord est, con raffiche sui 70-80 km/h. Ci sarà dunque un calo termico, ma le temperature "si riporteranno su valori prossimi alla media o appena inferiori", spiegano da Centro Meteo Emilia Romagna: "La differenza sarà avvertita in particolare usi valori minimi, che potranno anche risultare sotto media almeno per un paio di notti. L'entità della discesa di aria fredda non sarà nulla di eclatante. Avremo quindi un rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali e un po' di instabilità in transito. Neve possibile solo sui rilievi sul finire dell'instabilità, con precipitazioni che probabilmente non tarderanno ad attenuarsi".



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 02/02/2020 ore 10.30



Lunedì 3 Febbraio



Stato del cielo: Poco o parzialmente nuvoloso per il transito di nubi alte e stratificate.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, minime comprese tra +9°C e +10°C, massime comprese tra +14°C e +18°C.

Venti: moderati con rinforzi da Sud-Ovest su Appennino e fascia collinare. Su costa e pianura ruoteranno da Nord/Nord-Est risultando di debole intensità.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 4 Febbraio



Stato del cielo: Poco nuvoloso al mattino, aumento delle nubi tra pomeriggio e sera con cieli fino a molto nuvolosi.

Precipitazioni: pressoché assenti in giornata, qualche sporadico piovasco o breve rovescio sarà possibile nelle ore serali e notturne verso Mercoledì, quando precipitazioni in formazione sul mare potranno lambire il settore costiero della nostra provincia.

Temperature: in aumento nei valori minimi, compresi tra +10°C e +12°C, in diminuzione nei massimi, compresi tra +13°C e +15°C.

Venti: moderati dai quadranti occidentali con rinforzi da Sud-Ovest in mattinata specie sui rilievi. Raffiche da Ovest/Nord-Ovest tra pomeriggio e sera con intensità sempre moderata su pianura e costa, sino a forti invece sui rilievi.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: molto alta.



Mercoledì 5 Febbraio



Stato del cielo: Locali addensamenti tra notte e primo mattino lasceranno spazio nel corso della giornata a cieli da poco nuvolosi a sereni.

Precipitazioni: sporadici piovaschi possibili nottetempo, assenti nel resto della giornata.

Temperature: in diminuzione: minime comprese tra +3°C e +5°C, massime comprese tra +8°C e +10°C.

Venti: moderati da Nord-Ovest in giornata, rotazione e rinforzo da Nord-Est nelle ore serali con raffiche fino a 50-70 km/h sul settore costiero.

Mare: da mosso a molto mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: La settimana proseguirà all’insegna di condizioni prevalentemente stabili, con temperature minime in ulteriore diminuzione Giovedì 6 Febbraio, mentre le massime si attesteranno su valori prossimi alla media. Nuvolosità variabile per il fine settimana ma non sono attese precipitazioni.

