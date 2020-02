Boccette A1, boom del Capitan Bagati Bellaria in casa dell'ormai condannato Cava Rivalta Forlì

Sport

Rimini

| 11:27 - 02 Febbraio 2020

In serie A1 si è giocata la 21esima giornata.

Nella ventunesima giornata del campionato regionale di serie A1 trofeo Gorina Panni la capolista ottiene uno striminzito pareggio al Presdient Park Ronco mantenendo il comando con il minimo vantaggio di un punto sul Bt Bussecchio che pareggiano in rimonta in casa del Camo Maris Cantonese. Si accoda il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì grazie ad una sofferta affermazione in casa del Pronto Poster Settecrociari ed affila le armi per lo scontro diretto della prossima giornata in casa degli imolesi. In lizza per il titolo rimane anche il volitivo Leon D'Oro Molinella vittorioso nettaamnte a Carpi e distanziato di solo tre punti dalla vetta. S'impappina di nuovo Circolo sport Ravenna fermato dall'Artista Argenta e braccato da Bbzo Cafè Villanova e Clai Sasso Morelli che vincono in trasferta. Boom del Capitan Bagati Bellaria in casa dell'ormai condannato Cava Rivalta Forlì

Tabellini

President Park Ronco – Manuel Caffè Bocciofila Imola 3 – 3 (p.t. 2-1)

M. Fantini e M. Prati contro A. Bacci e D. Cortecchia 80-20, F. Ferri c V. Cristofori 100-98, C. Graffieti e R. Romualdi c M. Zoffoli e A. Stella 60-80, S. Tricomi c L. D’Ambra 60-100, M. Vanin c C. Sandrini 90-100, C. Bartolini c GL. Naldi 100-54.

Camo Maris Cantonese – B.T. Bussecchio Forlì 3 – 3 (p.t. 3-0)

F. Ghelfi e C. Bondavalli c R. Batani e D. Calubani 80-20, M. Pasinelli c D. Ricci 101-74,

A. Pavarotti e S. Vezzalini c M. Morri e L. Versari 86-73, G. Camellini c C. Protti 99-102,

S. Copelli c E. Rosa 51-102, T. Bovo c I. Minoccheri 17-106.

Pronto Poster Settecrociari Cesena – Grand Hotel Palazzo T.V. Forlì 2 – 4 (p.t. 1-2)

B. Cicognani e F. Ricci c F. Perugini e S. Nanni 81-26, J. Magnani c M. Cicali 81-100,

S. Casadei e J. Taioli c L. Alpi e A. Bandini 77-82, M. Foiera c A. Galli 48-103, M. Fabbri c C. Leonardi 106-66, R. Bassenghi c. A. Corbetta 60-101.

Andrea Costa Carpi – Leon D'Oro Molinella 1 – 5 (p.t. 1-2)

F. Golinelli e F. Affinito c P. Vitelli e A. Monti 80-67, A. Panzeri c GL. Dolzani 85-100,

L. Montorsi e F. Baraldi c A. Scarselli e A. Pinardi 54-80, A. Berzovini c F. Corradini 72-100, G. Lugli c L. Cardinali 80-100, D. Degli Esposti c A. Messori 98-100.

L'Artista Caffè Argenta – Circolo Sport Ravenna 3 – 3 (p.t. 2-1)

F. Turchi e L. Ravaglia c M. Grilli e P. Gamboni 80-79, G. Bacchilega c L. Molduzzi 48-100, D. Morini e D. Melideo c F. Benedetti e S. Cardellini 80-48, F. Giustiniani c C. Gasperini 40-100, S. Camprincoli c A. Nadery 100-48, M. Vassura c L. Mini 76-100.

Hidra RSM Sire Codifiume – Bbzo Cafè Villanova 2 – 4 (p.t. 1-2)

B. Zanardi e D. Ansaloni c D. Ancarani e PP. Minguzzi 61-80, M. Celio c GL. Franchini 102-73, F. Casali e F. Visentin c M. Cillani e L. De Carli 59-94, D. Sgargi c S. Laghi 37-108, I. Giulianini c R. Verlicchi 68-102, L. Draghetti c A. Dalmonte 102-86.

Birra di Paolino Riccione – Clai Sasso Morelli 1 – 5 (p.t. 0-3)

M. Manduchi e A. Fabbri c L. Molinaro e A. Sandri 76-80, M. Pritelli c A. De Antonis 88-100, P. Barbanti e A. Donati c S. Bagli e W. Cantelli 45-80, G. Goffi c M. Brusa 8-100, S. Quieti c L. Turroni 67-100, F. Marchini c R. Zanelli 100-62.

Cava Rivalta Forlì – Capitan Bagati Bellaria 0 – 6 (p.t. 0-3)

P. Versari e F. Zoffoli c L. Teodorani e S. Della Chiesa 73-81, R. Rustignoli c R. Galiandro 61-101, M. Riciputi e M. Solfrini c C. Vincenzi e M. Funghetti 42-81, GL. Zoli c G. Barducci 99-103, E. Mariotti c C. Spadoni 72-100, P. Boni c M. Patrignani 54-104.

Caserme Rosse Bologna – Tex Master Novellara 3 – 3 (p.t. 1-2)

A. Levazzano e F. Emeri c D. Giampellegrini e D. Baraldi 34-80, R. Zanna c S. Bussei 101-67, L. Luccarini e V. Alvisi c C. Bussei e G. Catellani 62-85, M. Bozzoli c L. Beneventi 101-78, D. Bongiovanni c D. Gavioli 71-101, A. Brunoni c C. Gualandri 104-88.

Classifica

Manuel Caffè Bocciofila Imola punti 50, B.T Bussecchio Forlì punti 49, Grand Hotel Palazzo Taverna V. Forlì punti 48, Leon D'Oro Molinella punti 47, Circolo Sport Ravenna punti 37, Bbzo Cafè Villanova punti 36, Clai Sasso Morelli punti 35, Capitan Bagati Bellaria punti 34, Tex Master Novellara punti 31, Pronto Poster Settecrociari Cesena punti 30, President Park Ronco punti 24, Birra di Paolino Riccione e Camo Maris Cantonese punti 20, L'Artista Caffè Argenta punti 19, Andrea Costa Carpi punti 14, Hidra RSM Sire Codifiume e Caserme Rosse Bologna punti 13, Cava Rivalta Forlì punti 6.