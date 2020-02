Basket B, Albergatore Pro a Jesi cerca la decina

Sport

Bellaria Igea Marina

| 00:56 - 02 Febbraio 2020

Eugenio Rivali in azione.





Dopo nove vittorie di fila, Albergatore Pro è di scena a Jesi (domenica ore 18) con Rivali in dubbio. “Rivali non è ancora al 100%, si è allenato per la prima volta questa mattina. E’ stato colpito da un virus intestinale, domani verrà a Jesi con noi ma dovrò valutare se e quanto farlo giocare” spiega coach Massimo Bernardi.



Coach Bernardi, sarà l'occasione anche per riscattare la beffarda sconfitta dell'andata.



“Dobbiamo essere affamati e provare a giocare come nei primi due quarti contro Cesena. Jesi è una squadra molto forte nonostante qualche infortunio, avranno il vantaggio del fattore campo perciò daranno il massimo e noi dovremo essere pronti a questa battaglia per 40’”.

Jesi sarà ulteriormente motivata perchè è a soli due punti dal traguardo playoff.



“E’ una squadra di tutto rispetto che ha un quintetto base di qualità: Bottioni è un play mancino molto fisico, la guardia Magrini è capace di segnare anche 30 punti, hanno preso Sgorbati e possono contare sull’esperto Migliori che ha sempre giocato tra serie B ed A2 ed il giovane Lovisotto. Rimbocchiamoci le maniche e prepariamoci a questa partita con la speranza che il pubblico riminese venga il più numeroso possibile a sostenerci.”

Il derby con Cesena può essere considerato il ‘manifesto’ di RBR? Tanta passione sugli spalti, energia in campo e valorizzazione dei giocatori del territorio.



“Assolutamente sì, è stata una serata meravigliosa. Ho rivisto le immagini dei tifosi e sembrava di essere in un palazzetto greco o turco dove giocano le grandi squadre sostenute con tanta passione ed entusiasmo. Tutto questo vuol dire che siamo sulla strada giusta: noi cerchiamo di dare il massimo in campo per farci apprezzare dai tifosi ed il ricambio che riceviamo è semplicemente eccezionale.”