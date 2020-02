Basket B femminile, la Renauto piega senza problemi l'Olimpia Pesaro (58-39)

Sport

Rimini

| 00:46 - 02 Febbraio 2020

La RenAuto ha battuto l'Olimpia Pesaro.

Dopo il rinfrancante successo di Senigallia la Ren-Auto di coach Pier Filippo Rossi torna sul campo amico della Carim, per affrontare l'Olimpia Pesaro in un match di importanza capitale in ottica seconda fase: all'andata il successo dell'Happy era stato netto, ma le marchigiane arrivano a Rimini caricate dall'inattesa vittoria sul campo di Forlì. Coach Rossi sceglie un quintetto composto da: Vespignani, Novelli, Palmisano, Pignieri e Noemi Duca. Prima della palla a due viene osservato, come su tutti i campi, un minuto di silenzio in memoria di Kobe Bryant.



E' un avvio tutto di marca Ren-Auto: si va al cambio di quarto con la Ren-Auto avanti di 6 lunghezze sul 17-11. Ottimo avvio rosanero anche nella seconda frazione: le scatenate Vespignani ed Eleonora Duca firmano il nuovo +10, 23-13 a 6' dall'intervallo. La Ren-Auto sembra in controllo, ma in attacco si blocca e non segna più per 4'; Pesaro, dal canto suo, non fa granché, ma lima qualche punto, 23-18. Serve un bel passo d'incrocio a centro area di La Forgia per togliere finalmente il coperchio dal canestro, poi sulla difesa successiva l'Happy ruba palla e Noemi Duca in transizione subisce un fallo antisportivo: un libero per lei ed uno di Vespignani valgono il 27-18.

L'Olimpia torna in attacco per provare a sbloccarsi, ma gli arbitri puniscono con un tecnico ingiusto coach Alexander, rea di aver protestato per un "non fischio" su un contatto falloso. Novelli capitalizza nel migliore dei modi il regalo: segna il libero e sul possesso successivo mette la tripla del 31-18. Il primo tempo finisce qui.

Novelli segna ancora da tre in apertura di terzo quarto per il 34-18.

Un paio di belle giocate di Laura Renzi, bravissima a tagliare e ben servita dalle compagne, danno il nuovo massimo vantaggio, +17 sul 38-21.

La Ren-Auto è totalmente in controllo del match, impone il proprio ritmo in attacco e la propria aggressività in difesa e chiude il terzo quarto sul 44-24.

In avvio di ultima frazione si iscrivono a referto anche Re, che segna in penetrazione, subisce fallo e realizza il libero aggiuntivo e Borsetti, autrice di un pregevole semigancio dallo smile. La tripla di Farinello con dedica ai genitori, arrivati da Cantù, è l'ultima giocata degna di nota della partita. Finisce 58-39.



“Buona prestazione - commenta coach Rossi -, soprattutto sul piano difensivo. In attacco stiamo provando cose nuove e sbagliamo ancora troppo: 58 punti sono pochi per la quantità di gioco che abbiamo sviluppato. Abbiamo comunque affrontato la gara con l'intensità giusta. Dobbiamo lavorare e sfruttare le partite che rimangono per crecsere ed arrivare alla seconda fase nelle migliori condizioni possibili”



La Ren-Auto tornerà in campo alla Carim sabato 8 febbraio, alle ore 19.00, per il match con il Progresso Bologna.





Il tabellino







HAPPY BASKET- Olimpia Pesaro 58-39



Happy Basket: Novelli 12, Re 3, La Forgia 4, Vespignani 8, Duca E. 5, Pignieri 2, Duca N. 5, Palmisano 4, Renzi 8, Farinello 5, Borsetti 2, Lazzarini. All. Rossi



Olimpia: Cioppi, Canossini 7, Barulli 8, Gjnaj, Caiozzo 2, Benedetti 6, Paccapelo 6, Pentucci, Cecchini 3, Cencellieri, Canestrari 7. All. Alexander



Arbitri: Scandellari e Capozzi di Bologna.

PARZIALI: 17-11; 14-7; 13-6; 14-15