Da Tutto Zoo i campioni romagnoli protagonisti dei Mondiali di ornitologia

| 20:27 - 01 Febbraio 2020

Sabato mattina Tutto-Zoo ha ospitato i vincitori locali del 68° Campionato mondiale di Ornitologia svolto a Matosinhos (Portogallo) dal 18 al 27 gennaio. Forlì/Cesena, Rimini e Ravenna si sono aggiudicati gli ambiti titoli mondiali delle varie categorie di giudizio. Passione ed ambizione sono stati gli ingredienti fondamentali del loro successo, ma anche tantissimo impegno quotidiano per poter gestire al meglio il proprio allevamento ed ottenere i prestigiosi risultati.



Virgilio Camillini, titolare del negozio aggiunge: "Per questo li abbiamo voluti invitare per congratularci con loro dei premi ottenuti, ma anche dell'amore ed impegno che ci mettono costantemente, in linea con la filosofia del nostro staff!"