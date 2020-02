Santarcangelo: lunedì 3 febbraio riapre la stazione ecologica di via Scalone

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:37 - 01 Febbraio 2020

Lunedì 3 febbraio riapre la stazione ecologica (centro di raccolta) di via Scalone a Santarcangelo di Romagna



Il centro era chiuso dal 14 ottobre per lavori di adeguamento e messa a norma per implementarne la capacità ricettiva per i rifiuti, andando quindi a garantire un migliore servizio per i cittadini.



Il centro di raccolta ora ha spazi operativi meglio distribuiti e attrezzature per raccogliere le seguenti tipologie di rifiuti: carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, ingombranti misti, metallo, legno, vegetali (sfalci e potature), inerti, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP).



Nel progetto di ristrutturazione è stato dato particolare rilievo anche al sistema di raccolta delle acque meteoriche, che prevede l’installazione di una vasca per la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia.



Per il ritiro a domicilio di ingombranti e verde (sfalci e potature da giardino) è sempre a disposizione il proprio servizio clienti 800.999.500 (numero verde gratuito da rete fissa e mobile, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) da contattare per concordare data e orario del servizio.