Rimini: ruba 50 euro a una ragazzo e lo "frusta" usando la propria cintura

01 Febbraio 2020

Nella notte tra venerdì e sabato (31 gennaio-1 febbraio) i Carabinieri di Rimini hanno arrestato per rapina impropria un 25enne del Senegal, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di Polizia e senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito dal personale dell'Arma intervenuto sul posto, viale Vespucci, l'uomo ha derubato un ragazzo dell'Ecuador residente a Rimini, portandogli via cinquanta euro dalla tasca del giubbotto, dopo averlo avvicinato con un pretesto. Il 25enne ha utilizzato la propria cintura come frusta, colpendo il malcapitato al volto, per assiscurarsi una fuga che è stata però interrotta dal pronto intervento dei Carabinieri, allertati da una chiamata al 112. Tanto spavento e qualche escoriazione in volto per il ragazzo dell'Ecuador, mentre l'aggressore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in attesa del processo.