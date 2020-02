Avances al turista per rubargli il portafoglio: transessuale peruviano arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:25 - 01 Febbraio 2020

I fatti sono avvenuti in viale Principe di Piemonte.

Un transessuale peruviano di 28 anni è stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato (31 gennaio-1 febbraio) dai Carabinieri di Miramare, in relazione alla rapina impropria di cui è stato vittima un turista di Ancona di 48 anni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il transessuale, che è solito prostituirsi in viale Principe di Piemonte, ha avvicinato il turista proponendogli di consumare un rapporto sessuale. I palpeggiamenti sono serviti al transessuale per portare via il portafoglio al malcapitato, ma la scena è stata osservata da una pattuglia di Carabinieri in abiti civili, prontamente intervenuti per arrestare il 28enne.