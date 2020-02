Si arrampicano sul muro, ladri acrobati fanno razzia in un appartamento al secondo piano

Cronaca

Ladri in azione in una palazzina nella zona residenziale del parco Ausa, a Dogana, nella Repubblica di San Marino. I fatti sono avvenuti ieri, venerdì 31 gennaio. Secondo quanto ricostruito dagli uomini della Gendarmeria, i malviventi si sono arrampicati lungo il muro esterno, per poi entrare, nell'appartamento posto al secondo piano, forzando una porta finestra posta in corrispondenza di un terrazzo. Il furto è avvenuto in assenza dei proprietari, nella fascia oraria tra le 15 e le 21. Secondo quanto riferito dai padroni di casa, i ladri hanno portato via alcuni oggetti d'oro.



La Gendarmeria di San Marino chiede la collaborazione dei cittadini nel segnalare alla Centrale Operativa Interforze ogni circostanza sospetta ai recapiti telefonici 112 - 113 e 0549.888888.