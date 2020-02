Lunedì 3 febbraio Misano celebra il patrono San Biagio

Eventi

Misano Adriatico

| 12:19 - 01 Febbraio 2020

La chiesa di S.Biagio a Misano Monte.

Lunedì 3 febbraio ricorre la festa del patrono di Misano Adriatico, dedicata a San Biagio. Come risaputo, San Biagio è stato un vescovo cattolico e santo armeno, vissuto tra il III e il IV secolo a Sebaste in Armenia, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa.



Lunedì alle 10.30 il Sindaco Fabrizio Piccioni interverrà alla Chiesa di San Biagio a Misano Monte al rito della benedizione della gola. A seguire la Santa Messa e il rinfresco per i cittadini offerto dalla Locanda I Girasoli.



San Biagio visse a cavallo del ‘300 e fu martire poiché non volle rinunciare alla sua fede. Il miracolo più ricordato è il salvataggio di un ragazzo che stava per soffocare a causa di una lisca conficcata in gola. Il miracolo sarebbe avvenuto mentre Biagio veniva condotto al martirio e una donna gli portò il figlioletto. La benedizione di Biagio fu miracolosa per il bambino. Per questo motivo nel giorno della sua festa, il sacerdote tocca la gola dei fedeli con l'imposizione di due candele incrociate. San Biagio è anche patrono degli specialisti otorinolaringoiatri.



Ma c’è anche un altro riferimento, che riguarda l’avvio della Primavera al passaggio delle feste di tre santi. Rammenta un proverbio: "Il barbato, il frecciato, il mitrato e il freddo se ne è andato!". Il "barbato" è sant'Antonio Abate del 17 gennaio; il "frecciato" san Sebastiano del 20 del mese e infine il "mitrato" san Biagio del 3 febbraio.