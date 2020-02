Rimini, incendio in via Pascoli, scooter in fiamme: indaga la scientifica Il mezzo, parcheggiato in un cortile, è andato totalmente distrutto

Cronaca Rimini | 10:13 - 01 Febbraio 2020 Vigili del fuoco in azione (immagine repertorio). Fiamme nel pomeriggio di venerdì in uno stabile di via Pascoli, a Rimini, al civico 81, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione. L’incendio pare sia di natura dolosa: a prender fuoco uno scooter parcheggiato all'interno di un cortile. Il mezzo è andato totalmente distrutto. Le fiamme hanno inevitabilmente danneggiato anche i muri dello stabile. I pompieri, dopo aver avuto ragione delle fiamme, hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica che sta indagando per risalire all'identità del responsabile.