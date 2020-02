Ugolini Motorciclo con la modella Melissa Caldari ha presentato la nuova Suzuky Vstrom 1050

Attualità

Rimini

| 07:26 - 01 Febbraio 2020

Venerdì pomeriggio, la Concessionaria Suzuki di Rimini, Ugolini Motorciclo, ha presentato la tanto attesa nuovissima Suzuki VStrom 1050. Tanti clienti intervenuti alla presentazione, oltre a vedere la nuova VStrom 1050, hanno potuto ammirare sulla moto, la splendida fotomodella fanese Melissa Caldari, chiamata per l'occasione dai fratelli Giampiero e Paolo Ugolini, che non si è sottratta a fare foto e selfie con i clienti della rinomata Concessionaria Ugolini Motorciclo. Lo stesso modello Suzuki VStrom 1050, sarà a disposizione dei clienti che vorranno provarla su strada, non prima della metà di febbraio. Al termine della presentazione, ai numerosi clienti è stato offerto un calice di spumante per brindare insieme alla fotomodella e alla famiglia Ugolini compresa la mamma.

Amato Ballante