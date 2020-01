Rimini Calcio: il mercato si chiude con il portiere Barone ('99) e Ortolini

Sport

| 20:10 - 31 Gennaio 2020

Simone Barone, nuovo portiere del Rimini.

Ultimi due acquisti per il Rimini in chiusura di calciomercato. Dopo la partenza di Santopadre serviva un portiere: sfumato Crosta, il ds Pastore ha ingaggiato in prestito, dallo Spezia, Simone Barone. Il classe '99 ha difeso i pali della Primavera nel campionato di Serie B. Nella stagione 2017-18 ha giocato in Serie D, nell'Ercolanese, totalizzando 4 presenze. Il secondo acquisto dell'ultima ora è l'attaccante Raffaele Ortolini, classe '92: lunga gavetta tra i dilettanti, poi lo scorso anno l'esplosione in Serie D al Ghivizzano, con 20 reti in 37 partite, un rendimento che gli ha permesso l'approdo al professionismo, a Siena. Nella prima parte di stagione ha totalizzato 14 presenze e 2 reti.



Il riepilogo del mercato



Acquisti (14): Meli (p, Empoli), Barone (p, Spezia), Ambrosini (d, Sondrio), Cavallari (d, Monopoli), Codromaz (d, Triestina), De Vito (d, svincolato), Paramatti (d, svincolato), Santovito (d, Reggiana), Agnello (c, Albinoleffe), Calamai (c, Picerno), Remedi (c, Giana Erminio), Letizia (a, Bisceglie), Mendicino (a, Monopoli), Ortolini (a, Siena).



Cessioni (15): Scotti (p, S.Nicolò Notaresco), Santopadre (p, Potenza), Ferrani (d, Picerno), Nava (d, Vis Pesaro), Oliana (d, Monopoli), Scappi (d, Mantova), Cozzari (c, Caratese), Mancini (c, Picerno), Danso (c, fc), Lionetti (c, fc), Van Ransbeeck (c, Taranto), Variola (c, fc), Bellante (a, Belluno), Petrovic (a, Entella, fp), Zamparo (a, Parma, fp).



LE ALTRE Ecco i movimenti più importanti del girone B dell'ultimo giorno. L'attaccante Miracoli arriva alla Feralpisalò dal Como. Molto attiva la Triestina. Ecco Davide Brivio, laterale mancino classe '88 dal Chievo Verona. Ha ceduto il difensore Paolo Frascatore al Padova e ha preso dal Catanzaro il difensore classe 1990 Andrea Signorini. Via anche l'attaccante Rocco Costantino (classe '90): si è trasferito in prestito secco al Bari fino al termine della stagione. In extremis ratificato il passaggio di Vincenzo Sarno dal Catania: prestito con obbligo di riscatto in base alle presenze. L’attaccante Kouko passa dall'Albinoleffe all'Arzignano.